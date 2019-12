Bookmakers, Milan con il favore dei pronostici contro il Sassuolo

Tra sondaggi, statistiche e tanta attesa, incominciano a circolare i primi pronostici dei bookmakers riguardanti Milan-Sassuolo. I rossoneri, nella partita di domenica, affronteranno un avversario alla portata ma rognoso con cui si dovrà prestare particolare attenzione. In questo senso, le quote rilasciate da Bwin.com rispecchiano questo pensiero. Il successo del Milan, infatti, è dato a 1.57 volte la posta, una quota bassa segno di una probabile vittoria rossonera; il pareggio, invece, è dato a 4,50 una quota alta ma non come quella di un'improbabile vittoria neroverde data a 5.50 volte la posta. Interessante la quota che segnala una vittoria del Milan a fine primo tempo data a 2.05 che sottolinea come i rossoneri potrebbero facilmente portarsi avanti già nelle prima frazione di gioco.