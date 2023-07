Boom di spettatori al Mondiale Femminile, Infantino: "Lavoro impagabile delle nazioni ospitanti"

Nonostante qualche timore iniziale la risposta del pubblico per la Coppa del Mondo Femminile in Australia e Nuova Zelanda sta facendo registrare numeri importantissimi con oltre 1,5 milioni di biglietti venduti per le gare di questa prima settimana a cui si aggiunge un’atmosfera festosa attorno agli stadi e nelle città che ospitano la manifestazione.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha voluto così complimentarsi con le due nazioni ospitanti per gli sforzi compiuti facendo un primo punto sullo svolgimento della competizione: “Vorrei davvero esprimere un enorme ringraziamento alla Nuova Zelanda e all'Australia per averci ospitato qui. Diciamo spesso che il calcio unisce il mondo. La Nuova Zelanda e l'Australia stanno unendo il mondo Down Under. Accolgono tutti noi, ogni singola persona, i volontari, gli agenti di polizia, tutti i dipendenti - aggiunge Infantino in una nota ufficiale - tutti coloro che sono collegati in qualche modo alla Coppa del Mondo hanno svolto un lavoro straordinario. È accogliente, è caldo, è sorridente, e questo è davvero impagabile. Non vedo l'ora di viaggiare in Australia, come sono stato in Nuova Zelanda, per sperimentare le diverse culture di questo meraviglioso evento".

“Sono un uomo felice e ci sono centinaia di migliaia di uomini, donne, ragazze e ragazzi felici che vengono alle partite e milioni e milioni le guardano da casa. Quindi, un grande successo. - continua ancora Infantino - Grandi partite, grandi gol e alcuni sfavoriti che creano sorprese o danno filo da torcere ai favoriti. Voglio dire, tutti gli ingredienti ci sono già dall'inizio".