Boquete: "Sono felice al Milan. Mi ha sorpreso l'intensità del calcio italiano"

Intervistata ai microfoni dell'Orobica, la centrocampista rossonera Vero Boquete ha parlato così del suo inizio al Milan: "Vogliamo puntare allo scudetto. Sono felice di essere in Italia e di aver debuttato sia in campionato che in coppa. Ora penso solo ad aiutare la squadr a giocare bene e vincere".

Sulla qualificazione in coppa: "Devi essere forte e concentrato. Appena finisce una partita, nella tua testa l'obiettivo deve essere già la successiva. Ora abbiamo tempo per riposare e pensare al campionato".

Sul calcio italiano: "In Spana il calcio italiano è visto come un calcio molto tattico e forte difensivamente. Ora che sono qui posso vedere la differenza con i campionati in cui sono stata. Mi ha sorpreso l'intensità. Il calcio femminile in Italia sta crescendo, e il prossimo anno credo che ci possa essere un salto di qualità tecnicamente parlando. Però l'Italia è un paese di cultura del calcio".