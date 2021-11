Borghi: "Alvarez attaccante estremamente moderno, mi piacerebbe se arrivasse in Italia"

Julian Alvarez, attaccante del River Plate, è senza ombra di dubbio tra i giocatori del momento. Lo stato di forma dell'argentino è strepitoso e ha raccolto su di sé l'attenzione di diversi club europei: tra questi c'è anche il Milan, che lo segue da vicino almeno dalla scorsa estate.

Stefano Borghi, noto telecronista e da sempre molto vicino al calcio sudamericano, ne ha parlato così in live sul suo canale YouTube: "È un ragazzo che ha sempre comunicato di avere delle qualità particolari. D’altra parte quando uno a 18 anni debutta in Libertadores nella finale del Bernabeu vuol dire che insomma il destino ti sta guardando. Julian Alvarez ha avuto, rispetto ai tempi degli ultimi due-tre anni, un’evoluzione straordinaria grazie al lavoro che ha fatto su di lui Gallardo e anche grazie al lavoro che ha fatto nelle nazionali giovanili. È stata un’educazione ideale quella che ha avuto Alvarez in questi anni. Oggi cos’è? Oggi è un attaccante che è esploso, un attaccante che segna – ne ha fatti 4 nell’ultima partita, uno di destro, uno di sinistro, uno di testa e uno da rapinatore. È il capocannoniere del campionato argentino ed è un attaccante estremamente moderno: gioca con il 9 sulla schiena ed è una punta, ma può fare tante cose: può essere il primo riferimento, può giocare da seconda punta. La sua evoluzione l’ha portato a stare per diverso tempo sull’esterno destro d’attacco, in nazionale come nel club: quindi è anche uno che può andare a giocare largo. A me sembra che siamo ad un punto di maturità già molto interessante. È comunque un giocatore che deve crescere, che deve misurarsi con l’Europa però i valori sono da stella assoluta. Mi piacerebbe molto se Alvarez arrivasse in Italia”.