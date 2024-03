Borghi: "Chukwueze è la delusione della stagione, ma può essere importante per questo finale. Può e deve fare moltissimo di più"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan facendo un approfondimento, doveroso a detta sua, su Samuel Chukwueze, che nello scorso weekend di campionato ha trovato la sua prima rete in Serie A con la maglia del diavolo. Queste le sue dichiarazioni.

"Samuel Chukwueze è secondo me una delusione della stagione, detto che può essere un uomo in più importante in questo finale, perché fino ad adesso non ha fatto vedere praticamente ninete del suo vero potenziale. Per me è un giocatore con delle qualità notevolissime, e l'ordine dei problemi che ha avuto Chukqueze è il seguente: io credo che sia un ragazzo che deve imparare un po' di più a soffrire. Villarreal è sempre stata una sorta di confort-zone per lui, talento emerso dal vivaio, in un calcio adatto per lui, ed ha fatto molto bene. Adesso è arrivato in un club più grande, con molte più pressioni, in un paese diverso, per cui deve mettersi in modalità sofferenza. Chukwueze deve imparare a soffrire, credo lo stia imparando quest'anno. Poi credo ci sia un'altro tipo di problema: io credo che il megio di sè dal punto di vista calcistico, Chukwueze lo tragga se riceve il pallone fra i piedi, preferibilmente tra i 40 e i 30 metri dalla porta, largo sulla destra, orientato verso l'interno, pallone ricevuto sui piedi, squadra che si muove e lui che fa l'azione. In questo lui ha una conduzione mortifera, perché il pallone non si stacca mai per più di 5 centimetri dal piede sinistro, ha tiro, visione di gioco, può fare delle cose, ma nel Milan è difficile che vedremo una squadra mai realmente orientata verso Chukwueze. In questo senso si deve adattare".

Sul fatto che possa essere importante per questo finale di stagione: "Dico che Chukwueze possa essere importante per questo finale di stagione per il Milan perché ho visto qualche scintilla nelle ultime partite, però il nigeriano può e deve fare moltissimo di più di quanto fatto fin'ora".