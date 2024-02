Borghi: "Contro il Napoli il Milan ha saputo soffrire. E' stato più ordinato"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio Taconazo, il giornalista di DAZN Stefano Borghi è tornato a parlare della partita di domenica fra il Napoli ed il Milan, analizzando più nello specifico la prestazione di sacrificio della formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan ha dato una dimostrazione importante anche domenica sera. Questa paradossale stagione di un Milan che adesso annusa il secondo post, ha questa avventura intrigante in Europa League, esce dalla Champions League sì ma nel girone più difficile facendo gli stessi punti del PSG. Attraversa tanti problemi, tante cose, pero' i risultati sono questi. Il paradosso è che il Milan è sempre sotto esame. Ogni volta che i rossoneri scendono in campo devono dimostrare qualcosa. La dimostrazione che ha dato contro il Napoli è molto importante perché il Milan ha saputo soffrire nel finale. E' stato più ordinato, e non a caso è tornata la clean sheet, e questo penso che Pioli se lo tenga stretto."