Borghi elogia Pulisic: "Credo sia perfetto per il calcio italiano. Per rendimento è il miglior acquisto del Milan"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha esaltato le qualità di Christian Pulisic, anchee oggi a segno contro il Verona nella vittoria esterna del Milan sugli scaligeri. Queste le sue dichiarazioni.

"Per me Pulisic è un giocatore forte a livello internazionale. È giovane, ma ha un'esperienza incredibile, ha sempre militatato in top club. È un attaccante che gioca sull’esterno. Oggi se vuoi essere una squadra di rango a livello internazionale e giochi col tridente, i tuoi esterni devono essere degli attaccanti da doppia cifra. Pulisic ha avuto il problema della continuità fisica in questi anni ed è una cosa che si può risolvere. Fa specie dirlo nel Milan, però questo è quanto. Credo sia un giocatore perfetto per il calcio italiano, dove se salti l’uomo e sai smarcarti trovi degli spazi. È senza dubbio per rendimento il miglior acquisto dell’estate del Milan”.