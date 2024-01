Borghi elogia Reijnders: "E' un giocatore che fa contesto"

Nel corso del podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', in onda ogni martedì sul canale Youtube 'Cronache Live', il noto giornalista ed opinionista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan elogiando nello specifico uno dei migliori giocatori della formazione di Stefano Pioli in questa prima parte di stagione, Tijjani Reijnders, creando non poco dibattito col collega Emanuele Corazzi. Queste le sue dichiarazioni.

"Un giocatore come Reijnders fa contesto. E' quello che gioca al fianco dell'olandese e di Bennacer che trova un contesto creato da questi due, quando ovviamente avranno l'opportunità di giocare finalmente insieme. Reijnders è un giocatore che ti arriva per fare contesto. Ovvio, devi dargli un pò di tempo per ambientarsi, però fin da subito ci è riuscito anche perché credo che Reijnders sia il giocatore del Milan in questa stagione con maggior minutaggio, ha sempre giocato, 93% dei munti stagionali, corre, fa gol e fa assist."