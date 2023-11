Borghi: "Giroud è un giocatore di classe: con la maturazione migliora come i grandi vini"

Stefano Borghi ha speso parole su Olivier Giroud a Taconazo. Ecco il suo pensiero: "Si vede che è un uomo di una certa caratura. Aggiungo che è un calciatore di classe, e i giocatori di classe, specialmente nel calcio che si gioca oggi, con la maturazione sono come i grandi vini, i grandi whisky: migliorano. Perché la classe sedimenta, non so come dire".