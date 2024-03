Borghi: "Il Milan ha rifatto la squadra in estate, e la conferma di Pioli è servita per imbastirla"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'Taconazo', Stefano Borghi ha detto la sua sui temi più importnati dell'attualità del Milan, soffermandosi anche su Stefano Pioli, il suo lavoro e quello fatto in estate dalla società, che ha praticamente rifondato quasi da zero una squadra. Queste le sue parole.

"Il Milan ha rifatto la rifatto la propria squadra, deve ancora completare questo rifacimento, ma ha gettato le basi per rifare la propria squadra, e secondo me non l'ha fatto male. Sono pro Pioli, sicuramente, ma non perché mi stia simpatico, ma perché basta sottolineare quello che è stato fatto, i traguardi conquistati, ed il modo, che secondo me è sempre molto importante. E' stata una buona idea in estate mantenere una volta in più Stefano Pioli, perché avendo rifatto la squadra, con queste tipo di dinamiche, con giocatori che in qualche modo devono anche essere messi in vetrina, un allenatore come il Pioli del Milan, bravissimo ad aggiornarsi splendidamente nel tempo in cui è rimasto fermo, è un Pioli di gioco, un Pioli di variante, che non le azzecca tutte, però dà sempre degli spunti. La sua riconferma non è stata dunque una brutta idea per imbastire l'inizio di questa nuova squadra. Poi sono convinto anche io che l'anno prossimo ci stia ragionare su un nuovo corso".