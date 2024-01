Borghi: "Matic-Milan? Al Milan servirebbe un profilo del genere davanti alla difesa"

Negli ultimi giorni, al centrocampo del Milan è stato accostato anche il profilo di Matic del Rennes. In merito a questo possibile colpo di mercato dei rossoneri, Stefano Borghi ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Un profilo come Matic servirebbe al Milan. Manca un posizionale davanti alla difesa che porti fisicità alla mediana rossonera. Ad inizio stagione c'era Krunic, poi sono state trovate soluzioni diverse. Magari non si riuscirà a prenderlo ora a gennaio, ma la priorità del Milan deve essere prendere un posizionale che porti fisico e muscoli davanti alla difesa".