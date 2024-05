Borghi non ha dubbi: "Zirkzee è il prototipo perfetto per l'attaccante del Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan, del futuro della panchina rossonera e dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Per me le tre cose primarie che servono al Milan sono il centravanti, un posizionale davanti alla difesa ed un difensore centrale. Io vado su profili che conoscono di più il calcio italiano, perché uno scotto che ha pagato il Milan, soprattutto nella prima parte di stagione, che poi si è ripercosso su tutto il resto, parallelamente agli infortuni, è stato il fatto che sono arrivati tantissimi giocatori secondo me molto efficaci però dall'estero, da altri campionati, che hanno fatto fatica ad impattare. Non ne faccio un discorso di italiano o straniero, ne faccio un discorso da abituato e conoscitore del nostro campionato. Se devo fare dei nomi: Zirkzee è il prototipo perfetto per l'attaccante del Milan. Guirassy che è un giocatore che a me piace molto, porterebbe secondo me un rischio, allora più Sesko, però sto dicendo delle ovvietà, sono tutti profili da alte cifre. Zirkzee sarebbe comunque il perfetto".