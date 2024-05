Borghi: "Per me il giocatore ideale per la difesa del Milan è Buongiorno"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan, del futuro della panchina rossonera e dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Dietro per me il Milan ha bisogno di grande solidità, poi è ovvio che qualsiasi difensore centrale nel calcio di oggi che vuole stare in un top team deve essere un elemento con proprietà tecnica, capacità di impostare, però per me il giocatore ideale per la difesa del Milan è Buongiorno. Buongiorno è un difensore verissimio, è un ragazzo secondo me con la testa per essere anche un futuro leader, perché il Milan ha bisogno di una guida difensiva, perché il Milan ha un bisogno impellente di un centrale mancino, e Buongiorno è mancino. Io credo che abbia tutte le caratteristiche per potersi adattare bene alla difesa alla quattro e non giocare solo in una difesa a 3. Buongiorno è il profilo ideale".