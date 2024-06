Borghi punta sugli States di Pulisic: "Sono una squadra forte, possono arrivare molto avanti in Copa América"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', nel corso della rubrica 'Ansiometro' il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Christian Pulisic, protagonista in Copa América con gli Stati Uniti insieme al compagno al Milan Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

"Secondo me gli Stati Uniti possono arrivare molto avanti. Sono una squadra forte, giocano in casa, sono una squadra di giovani, bravi, che continuano a crescere. Già al Mondiale secondo me hanno raccolto un po' meno di quel che avevano fatto, ma sono una squadra che ha anche alternative. Ha un bel centrocampo, Pulisic è un giocatore che quest'anno ha avuto la definitiva consacrazione sui panorami importanti europei. Sono forti. Non sono la favorita ovviamente, però sono una squadra potenziale da prime quattro, da semifinale, e quando sei in semifinale può succedere qualsiasi cosa".

Quanto può essere importante Pulisic al secondo anno di Milan?

"Per Pulisic dico che è un grande valore del Milan, e che l'anno prossimo considerato la continuità che sta dimostrando, e la crescita sul piano della personalità che sta avendo, l'anno prossimo ci aspettiamo che faccia come quest'anno se non addirittura meglio. E quest'anno ha fatto molto bene".