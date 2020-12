Borghi: "Questo Milan è perfetto, sta facendo qualcosa di meraviglioso"

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Stefano Borghi ha parlato così della stagione dei rossoneri: "Vedere il Milan in vetta alla classifica è qualcosa di veramente meritato, per quello che è stato l'anno della poderosa resurrezione rossonera. Un anno che si apriva con tantissimi dubbi: il tentativo di nuovo corso, con Giampaolo, e quelli che venivano considerati gli ennesimi errori sul mercato. Il Milan si è trasformato in questo 2020, soprattutto dalla ripresa del calcio, ma quello che sta facendo adesso è meraviglioso. Il Milan è pressochè perfetto e deve arrivare tra le prime quatto, ma può vincere questo scudetto. In una situazione di emergenza il Milan ha battuto Sassuolo e Lazio, gonfiandosi e mostrando tutte le qualità. Il Milan è gruppo e ha un impianto di gioco sempre più sviluppato".