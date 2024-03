Borghi: "Sapete cosa pesa nella visione del tifoso milanista verso Pioli? Ve lo dico io..."

vedi letture

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', Stefano Borghi ha affrontato alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan, tornando sul discorso relativo al futuro di Stefano Pioli e del suo rapporto con l'ambiente rossonero, un po' deterioratosi rispetto all'inizio. Queste le sue dichiarazioni.

"Sapete secondo me cosa pesa nella visione del tifoso milanista verso Pioli? Sono i derby ragazzi. Perdi cinque derby di fila, in quelle modalità. E' quello che pesa nella visione del tifoso. La rivalità milanese è profondamente borghese, e quindi ha quel filo sulla lama che è molto freddo e tu puoi avere costruito tanti crediti, ma poi se hai questo neo, è un neo che rimane un po' nascosto ma che non se ne va, a meno che tu non stravinca il prossimo. Io credo che anche in modo inconscio, quello che il tifoso milanista sotto sotto cova contro Pioli sono i derby. Non c'è niente a cui attaccarsi sennò".