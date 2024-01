Borghi: "Senza infortuni il Milan sarebbe anche più avanti nello sfruttamento di queste risorse che ha"

Il Milan inizia a trovare un po’ di continuità in campionato, e lo fa soprattutto nel segno dei “nuovi”. Chi è arrivato in estate dal mercato sta dando una grandissima mano alla squadra. Ne parla così Stefano Borghi, noto telecronista, a “Taconazo” su Cronache di spogliatoio.

Queste le sue dichiarazioni: “Il mercato del Milan è stato estremamente ben fatto, che piaccia o no. Poteva fare di più? No, perché non poteva comprare 15 giocatori. Ne ha cambiati dieci e le scelte sono state fatte bene. Segnano Loftus-Cheek, Jovic e Okafor, tre volti nuovi. Il mercato dell'anno scorso non ha portato niente, ma niente davvero. Quest'anno il Milan ha fatto un gran buon mercato. Se non avesse avuto tutti gli infortuni che ha avuto, e questa non è solo sfortuna c'è una componente di colpa ma bisogna vedere dove, il Milan sarebbe anche più avanti nello sfruttamento di queste risorse che ha"