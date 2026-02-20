Borghi sicuro: “Non è finito il sogno del Milan, deve ritornare al suo livello migliore”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del match tra Milan e Como di mercoledì sera, analizzando prestazione collettiva e parlando delle ambizioni rossonere per lo scudetto. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Dopo il pareggio di mercoledi il Milan è scivolato a -7 dall'Inter. Questo margine permette all'Inter di avere una situazione più comoda, meno pressante, mentre per il Milan non è una dichiarazione di fine del sogno perchè ripeto, anche con il fatto di poter lavorare nella settimana, permette di poter ambire a questa incredibile serie di imbattibilità e di alzare il ritmo, in più c'è il derby, però adesso il primo posto è distante, ma conoscendo la psicologia e i calcoli di Allegri e obiettivamente andando anche indietro a quelle che erano le premesse, il vantaggio sulla quinta è ancora la cosa principale"