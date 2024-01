Borghi su Ibrahimovic: "Non so se sia la figura che serviva al Milan"

vedi letture

Nel corso del podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', in onda ogni martedì sul canale Youtube 'Cronache Live', il noto giornalista ed opinionista di DAZN Stefano Borghi ha parlato del progetto Milan e del nuovo ruolo nel club di una figura comunque importante come Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni.

"Il progetto del Milan è iniziato da quattro mesi e con un management differente. Ci sono uomini capaci alla guida del club, che manchi un uomo di campo siamo tutti d'accordo, però è stata inserita la figura di Ibrahimovic quasi a furor di popolo, ma non so se sia la figura, l'uomo, che serviva al Milan, perché non so cosa faccia. Che uno come Ibra potesse servire è indiscutibile, ma con un criterio e con esperienza".