Borghi su Leao: "Calcia poco in porta, è quello il suo problema"

L'interessante intervento a Taconazo da parte di Stefano Borghi sul momento, finora senza reti, da parte di Rafa Leao: "Il portoghese rimane il più forte nel Milan e soprattutto un giocatore che mi piace molto in campo: ha un problema però, ovvero che calcia poco in porta, questo sta mancando a Leao. Lui è il più decisivo nel Milan, è un fattore di pericolosità costante ma cala vistosamente nel numero di tiri in porta. E' questo che indica il momento no di Leao, deve calciare in porta di più".