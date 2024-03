Borghi su Loftus-Cheek: "Ora che è al 100% è devastante. Ruolo? E' stato bravo Pioli"

vedi letture

Intervenuto a "Taconazo", format di Cronache di spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato così di Ruben Loftus-Cheek: "L'ho commentato in un'amichevole a Wembley tra Inghilterra e Brasile (2017, ndr) e mi aveva impressionato. Giocava in un centrocampo a due, mi aveva davvero impressionato. Poi purtroppo è stato spesso condizionato da problemi fisici. Se sta bene è un giocatore molto forte. Se non è al 100% è un giocatore diverso perchè è un giocatore di gamba e dotato di buona tecnica, ma non è brillantissimo nelle intuizioni. Quindi deve stare bene, altrimenti non se la inventa.

A questo aspetto aggiungo che deve stare bene al 100% anche mentalmente. Purtroppo nella sua carriera non è stato sempre al 100% e questo è stato il suo limite. Ora però che è al 100% è un giocatore devastante. Ruolo? E' stato bravo Pioli a trovargli la posizione perfetta".