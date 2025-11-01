Borghi su Milan-Roma: “Partita a scacchi. Loftus-Cheek e Nkunku saranno decisivi”

In previsione del big match di domenica sera tra Milan e Roma, sul suo canale YouTube Stefano Borghi ha commentato così la partita e ha analizzato quale potrebbe essere lo snodo cruciale. Queste le sue parole:

"Milan Roma è una partita bella quale due squadre che hanno anche un poi' sorpreso per la velocità, la forza del loro avvio, conosceranno i risultati di tutte le altre e per la Roma ci potrebbe essere la possibilità di andare in vetta da sola, per il Milan quella di riagganciarla. Le scelte degli allenatori sono la cosa più interessante da immaginare gli incastri di una partita che sarà gioco forza ragionata ma che vivrà anche sull'abilità di due allenatori estremamente esperti e capaci di far fruttare il loro materiale, che giocheranno una partita a scacchi. In casa Milan dopo i due pareggi con Milan e Atalanta il problema si chiama scelte risicate, è vero che rientrerà Estupinian, è vero che ci sarà Leao, però non rientrano ne Pulisic ne Rabiot, non ci sarà con ogni probabilità Tomori, stessa cosa per Gimenez, per cui il Milan credo che dovrà chiedere una presenza incisiva e decisiva non solo a Leao ma anche a Loftus-Cheek e Nkunku che diventano determinati per capire quanto è profonda la rosa del Milan".