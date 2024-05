Borghi sul Milan: "Ci sono state delle carenze durante la stagione, a livello di presenza, a livello di comunicazione"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'Taconazo', Stefano Borghi ha parlato di Milan a fronte del delicato finale di stagione che la formazione di Stefano Pioli sta vivendo. Queste le sue dichiarazioni.

"Non sono convinto che lo spogliatotoio fosse staccato da Pioli. Il Milan ha iniziato molto forte, con molto entusiasmo, e oltretutto è una squadra che ha cambiato 10 giocatori, per cui non mi è sembrato un tradimento dei senatori, non so se è questo. Perché adesso che sta succedendo, perché sono davvero poche le possibilità che Pioli sia l'allenatore del Milan l'anno prossimo, le voci che girano attorno sono di una società che deve fronteggiare le richieste di rinnovo di contratto, comunque le posizioni di cardini come Maignan, Theo Hernandez, Leao. Ce se il discorso è che si aspettavano un cambio d'allenatore, arriva, allora dovrebbero essere abbastanza saldi sulle loro posizioni. Invece si parla della possibile incretezza a medio termine di questi elementi".

Borghi ha poi continuato: "Ci sono state delle carenze durante la stagione, a livello di presenza, a livello di comunicazione. Secondo era stato fatto un lavoro molto apprezzabile d'estate, perché il mercato dell'estate del Milan è stato un mercato brillante, e si è visto sul campo. Pulisic ha fatto la miglior stagione della sua carriera, Loftus-Cheek è andato in doppia cifra, sono stati risolti tanti problemi. Poi durante l'anno ci sono stati una serie di problemi, tant'è che ad un certo punto arriva Ibra, Ibra però saggiamente sta capendo, sta imparando, sta creandosi qualcosa per essere poi decisivo, però sì, delle mancanze chiare ci sono state".