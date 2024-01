Borghi sul Milan: "I risultati secondo me vengono dipinti in modo più negativo rispetto alla realtà"

Nel corso del podcast di Cronache di Spogliatoio 'Taconazo', in onda ogni martedì sul canale Youtube 'Cronache Live', il noto giornalista ed opinionista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan e del progetto tecnico avviato dalla nuova società rossonera solo quattro mesi fa. Queste le sue dichiarazioni.

"Ti capita questa ecatombe di infortuni, che non è solo casuale, non è solo sfortuna, però ti capita anche, e quindi freni enormemente il processo di rinnovamento totale di una squadra secondo le tue linee. Il problema che se sei il Milan, senza un parafulmine, ogni sera c'è la gente come noi che ti viene ad insidiare complicandoti le cose. Il Milan ha la sua visione, la sua idea, e deve saperla difendere anche nei momenti di burrasca. I risultati secondo me vengono dipinti in modo più negativo rispetto alla realtà. L'idea e la visione c'è, è presente".