Borghi sullo scudetto: “Il Milan si deve consolidare. Primo obiettivo Champions”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi, ha commentato la prestazione dei rossoneri a Parma agganciandosi poi al discorso scudetto e obiettivi fattibili per la squadra di Max Allegri. Per il giornalista e telecronista di DAZN è troppo presto per parlare di tricolore perche, in sua opinione, manca ancora qualcosa. Vediamo allora cosa serve al Milan per poter puntare al titolo:

"Il Milan non lo ha passato questo esame di maturità ma non credo ci sia niente di negativo. È ovvio che questa sia una squadra che deve ancora completarsi, consolidarsi. È chiaro che deve consolidarsi ancora ai massimi livelli, il discorso che faccio anche per la Roma. Il Milan ha il grande obiettivo di tornare tra le prime quattro anche perchè sappiamo da dove parte, lo scudetto può essere un discorso da perseguire ma dopo aver consolidato questa dimensione da squadra che si piazza tra le prime quattro e non ci esce per nessun motivo”.