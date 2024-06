Borghi: "Zirkzee è l'attaccante che deve prendere il Milan perché non si può arrivare a Sesko"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato del calciomercato del Milan, soffermandosi in modo particolare sulla suggestione secondo la quale dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero riallacciato i contatti con Romelu Lukaku. Queste le sue dichiarazioni.

Lukaku-Milan ti intrigherebbe?

"Non è un attaccante da calcio di Fonseca Lukaku. Non lo è. Lukaku in questa fase storica secondo me viene attaccato anche più del dovuto, perché comunque Lukaku è un giocatore che ti garantisce gol e ti garantisce un peso reale al centro dell'attacco che viene un pochino sminuito adesso. Però bisogna sempre vedere in che squadra giochi, in che tipo di calcio giochi, e Lukaku è un giocatore da il meglio di sè con palla addosso, una squadra che gravita attorno a lui, dove lui può uscire, soprattutto con il movimento spalle alla porta, verso sinistra essendo mancino, poi usa il fisico e si gira sul suo piede. Cioè ci devono essere delle dinamiche codificate, non a caso è sempre stato l'attaccante di Antonio Conte. Calcio codificato, calcio che va così. Fonseca gioca un calcio diverso, e poi il Milan ha bisogno di accendere un po' d'entusiasmo attraverso il mercato, anche perché abbiamo visto che abbastanza sensibile alle considerazioni della piazza. Lukaku accenderebbe questo entusiasmo? Magari si, è strano, torna a Milano, con l'altra maglia...Zirkzee è l'attaccante che deve prendere il Milan perché non si può arrivare a Sesko, ma Zirkzee a questo punto è l'attaccante che deve prendere il Milan".