Borini a MTV: "Vittoria importante per morale e continuità, abbiamo dimostrato di volerla vincere"

Fabio Borini ha parlato a Milan Tv: “Vittoria importante per il morale e la continuità. Pur giocando ogni tre giorni riusciamo a ribaltare la partita, a controllare il vantaggio. Abbiamo cambiato l’energia della partita, la voglia di volerla vincere e la propositività del gioco. Abbiamo subito segnato e continuato ad attaccare e sprecato tanto nelle ripartenze. Pur essendo in vantaggio, vogliamo sempre segnare. Ci sto lavorando fuori dal campo ad adattarmi alle diverse situazioni, è qualcosa in più per me e la squadra. Bakayoko? È sempre stato un calciatore forte, non è mai stato sotto ritmo, ha bisogno di continuità, lo abbiamo visto al Monaco e al Chelsea ha fatto fatica perché non giocava tanto. C’è da considerare anche le difficoltà dovute alla lingua ma il calcio è uguale per tutti. Se riguardiamo i gol subiti oggi e giovedì sono due grandi gol e quello di oggi su calcio piazzato, più di così non si può fare ma forse si possono evitare le situazioni”