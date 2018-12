Borini: "Che bello San Siro quasi pieno contro il Parma, per arrivare in Champions ci serve la spinta dei tifosi"

Fabio Borini, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato del pubblico presente a San Siro in occasione della sfida contro il Parma: "Contro il Parma è stato bello avere uno stadio quasi pieno alle 12.30 di domenica. Era una sfida contro una squadra non così blasonata come Juventus e Inter. Per arrivare in Champions serve anche la spinta dagli spalti ed esserci ad ogni partita perché è così che poi arrivi a raggiungere gli obiettivi, essendo pronto per ogni partita”.