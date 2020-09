Borini, finalmente il diploma da geometra. 65/100 con 6 in educazione fisica

l primo passo per realizzare il suo sogno, quello di iscriversi alla facoltà di Architettura per poter un giorno progettare e realizzare centri di allenamento che siano funzionali alle esigente degli atleti, è fatto: Fabio Borini ha preso il diploma da geometra, cosa avvenuta all’istituto Vangioni di Menaggio questa settimana, con la votazione di 65/100. Come si legge su Corriere.it quello che fa sorridere è che Borini abbia ottenuto 6 in educazione fisica: niente prova pratica, ma solo orale sulla pallavolo.