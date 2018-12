Borini: "Il gruppo si vede nelle difficoltà"

Ai microfoni di Milan Tv, Fabio Borini ha parlato così dell'importanza del gruppo nei risultati della squadra: "Di solito, il gruppo si vede nelle difficoltà e questo è un momento di difficoltà perché ci sono meno alternative del solito. Questo non perché non siano meno valide. Josè Mauri pur non giocando tanto è partito titolare e ha fatto molto bene sia contro Parma che contro il Dudelange. Anche i giocatori che giocano meno si allenano molto bene”