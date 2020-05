Borini: "Il mister mi disse che al Milan non si capiva cosa fossi davvero, nonostante dessi il massimo"

Intervenuto in live su Instagram, Fabio Borini ha parlato della sua esperienza al Milan: "In questo momento sì, perché gioco nel mio ruolo, mettendo a disposizione le mie caratteristiche, anche difensive. Il pressing che ci chiede il mister ha connotazioni difensive, anche se non sembra. Se giochi nel tuo ruolo riesci ad esprimerti per quello che sei. Il mister mi disse che al Milan non si capiva cosa fossi davvero, nonostante dessi il massimo, perché fa parte del mio carattere essere generoso".