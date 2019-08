Borini su Udinese-Milan: "Per prima cosa non ha funzionato il risultato"

Ai microfoni di Milan Tv, Fabio Borini ha commentato così la sfida contro l'Udinese: “Non ha funzionato il risultato in primis. Quello che volevamo. È un processo a cui va data fiducia. Abbiamo cambiato tante cose nel modo di giocare e nel modo di vedere la partita. L’Udinese l’ha preparata bene, ci aspettava e ripartiva. In questi casi facciamo fatica nello sviluppo del gioco. È da migliorare, è la prima partita, il risultato non ci piace ma il campionato è lunghissimo”