Borini sul Torino: "Squadra organizzata e che sa segnare, imprevedibile in attacco"

Ai microfoni di Milan Tv, Fabio Borini ha parlato così della sfida contro il Torino: “Il Torino è una squadra organizzata e che sa fare gol. In attacco è anche imprevedibile, fisica come lo è la Lazio. Servirà essere sempre attenti e concentrati senza lasciare troppe occasione, come abbiamo fatto a Roma dove il risultato ci è sfuggito alla fine”