Borini: “Tutti dobbiamo unirci alle nuove idee del mister. Non c’è spazio per gli individualismi”

Al termine del match contro il Feronikeli ha parlato il centrocampista del Milan Fabio Borini, al canale tematico Milan Tv: “Siamo nel precampionato e bisogna sempre migliorare ogni partita, stiamo cercando di fare questo. Non era facile questa trasferta, però il benvenuto dei tifosi del Kosovo è stato caldo e ci ha fatto piacere. I nuovi? Tutti dobbiamo unirci con i nuovi concetti e le idee del mister, tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, non c’è spazio per individualismi ma dobbiamo ragionare di collettivo. Ci divertiamo? E’ uno dei messaggi del mister, abbiamo tanti giocatori tecnici ma poi ci sono elementi di quantità come me o Luas, dunque è un buon misto”.