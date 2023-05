Borja Valero: "Il derby di Champions sarà bello da vedere ma non ci sono favoriti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di Daniele Mascolo

Borja Valero, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento di golf organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro al Barlassina Country Club commentando la semifinale di Champions League fra Milan e Inter: "Sarà bello vedere il derby di Milano in semifinale, sarà una partita bella da vedere. In una gara del genere non ci sono favoriti, arrivano alla pari, l'Inter forse ora ha una marcia in più, ha ritrovato giocatori nei momenti giusti del campionato ma non si può parlare di favorita. Il centrocampo sarà una parte importante del derby di Champions, l'Inter ha ritrovato 4 giocatori fondamentali in un momento prezioso e potrà essere determinante.

L'assenza di Leao potrebbe essere importante se confermata, è un giocatore che cambia le partita con le sue velocità e giocate, sarebbe un'assenza pesante. Ora che i gol fuori casa non valgono più doppio, la qualificazione si deciderà alla seconda gara, difficile che solo all'andata si possa chiudere il discorso qualificazione".