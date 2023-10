Borja Valero: "Milan e Inter destinate a lottare fino alla fine"

Borja Valero, ex giocatore di Serie A e ora opinionista su DAZN, ha rilasciato un'intervista alla piattaforma di streaming e ha parlato del campionato fino a questo momento, giunti alla seconda sosta stagionale. Queste le sue parole sulle favorite per lo scudetto: "Milan e Inter sono destinate a lottare fino alla fine, le considero in pole position. Poco dietro metto la Juventus, che potrebbe sfruttare l’assenza dell’impegno europeo: forse il gioco non è particolarmente brillante, ma è efficace. E comunque, non dimentico lo stesso Napoli: se ritrovasse alcune certezze…”.