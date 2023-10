Borja Valero sul Milan: "Derby perso? Conta di più non sbagliare contro medio-piccole"

Borja Valero, ex calciatore di Serie A e oggi opinionista DAZN, ha parlato in un'intervista rilasciata al sito web dell'emittente televisiva e ha parlato del Milan, tornando sul debry perso 5-1 come primo punto di svolta della stagione rossonera. Le sue parole: "Tutti sappiamo quanto sia importante questa partita, ma nell’arco di una stagione si parla comunque di sei punti in gioco: è più importante non sbagliare contro le medio-piccole, alla fine sono questi i punti che fanno la differenza.

Qualsiasi allenatore firmerebbe per perdere entrambi i derby in favore della vittoria dello Scudetto. Quel 5-1 è stato pesante per il Milan, ma è ripartito subito: per Pioli è stato un segnale importantissimo”.