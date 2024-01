Borriello: "Per lo scudetto è ancora in corsa il Milan"

Il Milan è reduce dalla bella e convincente vittoria contro la Roma e si prepara ora alla prossima, delicata e complicata sfida contro l'Udinese, in programma sabato 20 gennaio allo Stadio Friuli, noto oggi come Bluenergy Stadium. Per Stefano Pioli e i suoi ragazzi, le gare contro i bianconeri sono sempre risultate ostiche e dai mille colpi di scena, con il Milan che non vince a Udine dalla stagione 2020\2021, dove decise un gran gol di Zlatan Ibrahimovic. Dell'attuale momento di forma dei rossoneri ha parlato così Marco Boriello.

Queste le sue parole a Dazn: "Il Milan può rientrare nella corsa scudetto, perché ci sono ancora tante partite e devono recuperare ancora tanti giocatori che sono fuori. Anche per il mercato, potrebbe arrivare anche qualche rinforzo utile per Pioli".