Borriello: "Rossoneri solidi nel primo tempo, De Ketelaere rimane un po' timido"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto a Sky Sport, Marco Borriello ha commentato così la gara tra Fiorentina e Milan: "La Fiorentina ha fatto una bellissima mezz'ora nel primo tempo. I rossoneri non hanno avuto grandi occasioni, ma almeno sono stati solidi. De Ketelaere ha fatto qualcosina in più, ma rimane sempre un pò timido e Italia, così, non ti aspettano".