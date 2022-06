Borsino allenatori: chi sono i tecnici confermati e chi sta per cambiare per la prossima Serie A

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi verrà confermato in panchina per la Serie A 2022/23? In attesa di conoscere l'ultima neopromossa, ecco le percentuali squadra per squadra.

Atalanta - Gian Piero Gasperini 100%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 100%

Cremonese - Fabio Pecchia 0% Massimiliano Alvini 99%, altro 1%

Empoli - Aurelio Andreazzoli 0%, Paolo Zanetti 100%

Fiorentina - Vincenzo Italiano 100%

Hellas Verona - Igor Tudor 0%, Gabriele Cioffi 100%

Inter - Simone Inzaghi 100%

Juventus - Massimiliano Allegri 100%

Lazio - Maurizio Sarri 100%

Lecce - Marco Baroni 100%

Milan - Stefano Pioli 100%

Napoli - Luciano Spalletti 100%

Roma - José Mourinho 100%

Salernitana - Davide Nicola 100%

Sampdoria - Marco Giampaolo 50%, altro 50%

Sassuolo - Alessio Dionisi 100%

Spezia - Thiago Motta 0%, Luca Gotti 80%, Aurelio Andreazzoli 10%, Francesco Farioli 10%

Torino - Ivan Juric 100%

Udinese - Gabriele Cioffi 0%, Andrea Sottil 100%