Borussia Dormund, Terzic: "Contro il Newcastle mi aspetto una gara aperta e intensa"

vedi letture

Mentre il Milan cercherà a San Siro contro il PSG la prima vittoria in Champions League della stagione, nell'altro match del Gruppo F il Borussia Dortmund ospiterà al 'Signal Iduna Park' il Newcastle. Uno scontro fra due formazioni attualmente appaiate in graduatoria, a quattro punti, che avrà ovvie influenze anche sul futuro europeo degli uomini di Stefano Pioli.

Sul match contro gli inglesi il tecnico dei tedeschi Edin Terzic si è espresso nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia. Iniziando dal tema della condizione della sua squadra: "La situazione rimane invariata - spiega -. Domani sarà dura avere a disposizione Emre Can, ma vedremo. Ramy Bensebaini si è infortunato recentemente: ha avuto problemi alla coscia posteriore. Speriamo che per domani si risolva tutto".

Sulla gara d'andata al 'St. James' Park', poi, l'allenatore ha detto: "Abbiamo giocato una grande partita, in particolare nel primo tempo. Domani avremo bisogno di una prestazione altrettanto buona, ma dovremo migliorare in efficacia quando avremo spazio a disposizione. Sappiamo quanto è forte il Newcastle, basta ricordare che recentemente hanno battuto Manchester United e Arsenal. Per questo motivo mi aspetto una gara aperta e intensa".

Terzic, infine, è tornato a parlare del ko per 4-0 contro il Bayern Monaco fra le mura amiche: "Sabato è stata una gara molto deludente. Avevamo grandi progetti. Domenica siamo stati molto onesti gli uni con gli altri e abbiamo analizzato gli errori fatti. Adesso l'attenzione è solo alla gara di domani".