Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte finisce 3-1: André Silva realizza il gol della bandiera

Due gol nel primo tempo, altri due nella ripresa. La sesta partita di questa ventiseiesima giornata di Bundesliga, la prima dopo l'emergenza-Coronavirus, vede trionfare il Borussia Monchengladbach, che nello stadio vuoto dell'Eintracht Francoforte si impone per 3-1, mettendo subito la partita sul binario giusto con le reti di Plea e Thuram. Di Bensebaini su rigore il 3-0 nel secondo tempo, inutile quello dell'ex Milan André Silva per l'Eintracht. E la squadra di Rose con questo successo supera il Lipsia e vola al terzo posto in classifica.