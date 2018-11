Boscaglia su Tonali: "Testa da 50enne, l'anno prossimo può fare il grande salto"

Ai microfoni di Radio Radio, l'ex allenatore del Brescia ora alla Virtus Entella, Roberto Boscaglia, ha parlato del suo ex calciatore Sandro Tonali, obiettivo di mercato dei giallorossi e non solo.

Tutti vogliono Tonali. Si può dire che è il nuovo Pirlo? "Non credo sia giusto dire che è il nuovo Pirlo, soprattutto per Tonali. I paragoni fanno piacere ma ognuno deve essere se stesso. Sin dalle prime battute, nonostante la giovane età, è un ragazzo di una personalità paurosa. Ha un cervello da 50enne nel corpo di un 18enne. Non ha il problema di montarsi la testa, è assolutamente inquadrato. Quando lo vedi capisci subito non è possibile che non giochi".

Le caratteristiche tecniche? "È un giocatore che può fare tutti i ruoli di centrocampo. Gli piace molto fare il play, sa giocare sia sul corto che sul lungo. Ha la personalità perfetta per poter giocare in quella zona di campo. È un giocatore eccellente. E poi ha forza per essere un giocatore di 18 anni, recupera tantissimi palloni e quando ha la palla al piede ha grande qualità. Ha anche un gran tiro da fuori. È determinante non solo come assist man, ma vede anche molto la porta".

Si sono fatti i nomi di grandi squadre come Juve, Roma, Chelsea… A chi servirebbe di più? "Già l’anno scorso mi chiamarono alcune squadre per sapere e capire le sue caratteristiche. Un giocatore del genere serve a tutte le squadre, soprattutto i top club devono avere 2-3 giocatori del genere per fare grandi cose. In questo momento mi viene da dire la Roma, in quella zona di campo ha bisogno di caratteristiche simili. Ma è anche ‘leggero’ dirlo, serve a tutti".

È già pronto a 18 anni? "Ha fatto bene a rimanere a Brescia, gli ha permesso di mettere minuti sulle gambe. Credo però che il prossimo anno potrà fare il salto".