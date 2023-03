Bosnia, convocato Krunic per le sfide contro Islanda e Slovacchia

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il ct Faruk Hadzibegic ha diramato la lista di giocatori convocati per il doppio impegno di qualificazioni a Euro 2024 contro l'Islanda (23 marzo) e la Slovacchia (26/3). Di seguito l'elenco al completo, in cui troviamo per la prima volta il romanista Tahirovic oltre ad altri due "italiani" come Krunic e Dzeko.