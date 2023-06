MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rade Krunic non giocherà contro il Lussemburgo. Il centrocampista del Milan, impegnato con la Bosnia, non prenderà parte al match valido per la quarta giornata di qualificazioni ad Euro 2024. L'ex Empoli non è stato schierato titolare e non figura neanche in panchina.