Bosnia, Krunic: "Italia? Sappiamo come comportarci"

Rade Krunic, centrocampista del Milan e della Bosnia, ha parlato in conferenza stampa prima dell’Italia. “Noi sappiamo come comportarci, con l’impostazione che applichiamo da un paio di anni. Forse agli altri sembra che non stiamo dando tutto ma gli ultimi risultati e le ultime partite dicono il contrario, ma noi stiamo dando il massimo”.

L’interesse nella Nazionale si sta riducendo?

“Non posso parlare a nome di tutta la squadra, io sono solo un giocatore. Noi stiamo dando il massimo, abbiamo perso contro l’Irlanda e forse il colpevole sono stato io, forse un altro. Con la Polonia abbiamo giocato bene, quel che è successo dopo capita. Siamo saliti in A in Nations, ma le partite vanno come vanno”.

C’è stato uno scambio di messaggi?

“Sinceramente non ho sentito nessuno di loro, alcuni di loro verranno qui e vorrei dargli il benvenuto. Conosco molti giocatori, spero che continuino a giocare bene. Devono vincere per mantenere il primato in Nations”.