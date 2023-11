Bosnia sconfitta della Slovacchia. Krunic in tribuna assieme al resto dei big

Altra sconfitta per la Bosnia, che ha perso 2-1 contro la Slovacchia. Rade Krunic, centrocampista del Milan, non è stato convocato assieme a tutti gli altri big in Bosnia-Slovacchia, essendo i balcanici già eliminati dalle qualificazioni a Euro2024.