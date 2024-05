Boto (ex Shakhtar): "Fonseca ama i talenti e cura molto i dettagli"

Nel curriculum di Paulo Fonseca, destinato a essere il prossimo allenatore del Milan, una tappa importante è stata costituita dall'esperienza allo Shakhtar Donetsk, in Ucraina. Con gli arancio-neri il tecnico portoghese è rimasto tre anni ed è stata l'avventura che è servita da trampolino di lancio per approdare alla Roma, in Italia. Questa mattina, per presentare meglio il personaggio ai tifosi rossoneri, Tuttosport ha intervistato Josè Boto che ai tempi ricopriva il ruolo di direttore dello scouting e advisor del board dello Shakhtar.

Le parole di Josè Boto nel ricordare l'esperienza ucraina di Fonseca: "Un tecnico moderno, che praticava un calcio molto offensivo. È uno che ama i talenti, ma anche un mister che cura molto i dettagli quando prepara le partite, analizzando con scrupolo i propri avversari e preparando al meglio la propria squadra. Con lo Shakhtar? Fonseca ha vinto più volte il campionato, oltre alla coppa nazionale e alla Supercoppa locale. Devo dire anche che ha pure sempre fatto bene in Champions League, dove fu anche capace di sconfiggere in casa il Manchester City (vincendo per 2-1 contro gli inglesi, ndr). Quindi anche in Europa ha mostrato le sue doti, il che può essere importante anche in prospettiva Milan".