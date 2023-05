Botta e risposta Pioli-Costacurta nel post gara. Il tecnico: "Non è giusto parlare di voglia dei giocatori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli risponde a Billy Costacurta, che ha parlato di mancanza di voglia da parte della squadra rossonera stasera: "Non sono d'accordo - dice il tecnico rossonero ai microfoni di Sky -. Non è giusto parlare di voglia dei giocatori, visto che hanno dato il massimo all'andata e al ritorno. L'Inter ha meritato di vincere e gli facciamo i complimenti, ma parlare di voglia non mi sembra corretto".