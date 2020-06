Bovo: "Complicato gestire i giocatori. Campionato? Giocare ogni tre giorni è difficile"

Cesare Bovo, collaboratore tecnico di Fabio Liverani al Lecce, ha parlato a Non è la Radio, durante la trasmissione "Febbre da Roma":

Lunedì il Lecce ripartirà affrontando il Milan in casa: quali sono le vostre sensazioni?

«È stato un periodo strano e difficile da gestire, perché i calciatori sono stati soli per un mese, e lì dipende anche dalla loro professionalità, dalla loro voglia di tenersi allenati e concentrati. È stato difficile perché fino a poco tempo fa si navigava a vista, ma devo dire che i calciatori sono stati molto bravi, perché si sono allenati con impegno e non era facile, non sapendo come sarebbe andata a finire. Adesso inizia il campionato, sicuramente giocare ogni tre giorni è molto complicato e giocarsi una salvezza così non è facile, però c’è entusiasmo e vogliamo centrare l’obiettivo».